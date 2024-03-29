Sumudica Süper Lig devinin ilgilendiği futbolcuyu açıkladı

29 Mart 2024 00:21 - Güncelleme : 29 Mart 2024 00:34

Gaziantep FK'nin eski teknik direktörü Marius Sumudica, Romanya basınına verdiği röportajda, eski öğrencisi Denis Dragus'un transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Sumudica, Beşiktaş'ın Dragus ile ilgilendiğini iddia etti.

Sumudica, Beşiktaş'ın Denis Dragus ile ilgilendiği iddia ederken Rumen futbolcuyka ilgili olarak, "Hoffenheim, Standard Liege'e teklifte bulundu. Onu transfer etmek isteyen birçok takım var." ifadelerini kullandı.

DRAGUS'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Gaziantep'te bu sezon 28 maçta süre bulan 25 yaşındaki Dragus, 12 gol attı ve 1 asist yaptı.