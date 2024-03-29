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29 Mart 2024 00:21 - Güncelleme : 29 Mart 2024 00:34

Sumudica Süper Lig devinin ilgilendiği futbolcuyu açıkladı

Süper Lig ekibi Gaziantep FK'den ayrılan Rumen teknik direktör Marius Sumudica, ülkesinin basınına verdiği röportajda Beşiktaş'ın ilgilendiği futbolcuyu açıkladı.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Sumudica Süper Lig devinin ilgilendiği futbolcuyu açıkladı

Gaziantep FK'nin eski teknik direktörü Marius Sumudica, Romanya basınına verdiği röportajda, eski öğrencisi Denis Dragus'un transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Sumudica, Beşiktaş'ın Dragus ile ilgilendiğini iddia etti.

Sumudica, Beşiktaş'ın Denis Dragus ile ilgilendiği iddia ederken Rumen futbolcuyka ilgili olarak, "Hoffenheim, Standard Liege'e teklifte bulundu. Onu transfer etmek isteyen birçok takım var." ifadelerini kullandı.

Sumudica Süper Lig devinin ilgilendiği futbolcuyu açıkladı - 1. Resim

DRAGUS'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Gaziantep'te bu sezon 28 maçta süre bulan 25 yaşındaki Dragus, 12 gol attı ve 1 asist yaptı.

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Kaynak: TGRT Haber
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