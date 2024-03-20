Trabzonspor'un futbolcusu korkutan anları anlattı: Yerde bıçak gördüm

20 Mart 2024 14:35 - Güncelleme : 20 Mart 2024 14:37

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan şiddet olaylarının yankısı sürüyor. Fenerbahçe’nin 3-2 yendiği maçta Fenerbahçeli futbolcuların tribünleri kışkırtması ve Trabzonspor taraftarının da sahaya inmesi sonrası adeta gerilim filmi izlendi.

Trabzonspor'un Hollandalı savunma oyuncusu Stefano Denswil, Fenerbahçe maçında yaşanan olayları ülkesinin basınına anlattı.

"BÖYLE ZEHİRLİ BİR ATMOSFER DAHA ÖNCE YAŞAMADIM"

Trabzonsporlu futbolcu Stefano Denswil, maç sonrasında yaşadıklarını Hollanda basınına anlattı. De Telegraaf'a konuşan Denswil, "Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan bir maç ister Trabzon'da ister İstanbul'da oynansın, her zaman çok gergin geçer. Bunun sebebi ise Fenerbahçe'nin bizim ezeli rakibimiz olması... Ancak bu maçtaki kadar zehirli bir atmosferi daha önce hiç yaşamamıştım." ifadelerini kullandı.

"YERDE BIÇAK VARDI"

Denswil, "Oyuncularımız tehdit hissetmedi çünkü taraftarlar provokatif Fenerbahçeli oyuncuları arıyordu. Görüntüler, birinin korner bayrağını alıp bir oyuncunun peşinden gittiğini ve yerde bir bıçak olduğunu gösteriyor. Olaylar başladığı sırada neredeyse soyunma odasındaydım. Kısa sürede sahada onlarca taraftar vardı. Tabii ki olayları yatıştırmaya çalıştım. Trabzonsporlu futbolcuların Fenerbahçeli futbolcuları güvenli bir şekilde soyunma odasına götürmeye çalıştığını gösteren videolar da var." dedi.

Surinamlı stoper, "Böyle bir anda kendi güvenliğinizi de korumanız gerekiyor. Bu yüzden geç kaldığım için bir noktada içeri gitmeye karar verdim. Bu futbolun bir parçası değil ve bunu görmek istemezsiniz." diye konuştu.

2021/22 sezonunun başında Trabzonspor'a katılan Denswil, bordo mavili forma ile çıktığı 79 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.