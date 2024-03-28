Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Spor>Türkiye Kupası'nda yarı final tarihleri belli oldu
28 Mart 2024 18:01 - Güncelleme : 28 Mart 2024 18:06

Türkiye Kupası'nda yarı final tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final maçlarının tarihlerini açıkladı.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
Türkiye Kupası&#039;nda yarı final tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı final ilk maçları 23-24 Nisan, ikinci maçları ise 8-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Final maçı da 23 Mayıs tarihinde oynanacak.

YARI FİNAL İLK MAÇLARININ PROGRAMI

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarının programı da açıklandı.

İlk maçların programı şöyle:

23 Nisan Salı:

20.30 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

24 Nisan Çarşamba:

20.30 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Papara Park)

8-9 Mayıs tarihlerinde oynanacak yarı final rövanş maçlarının müsabaka programı ise daha sonra açıklanacak.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...