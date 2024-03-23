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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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23 Mart 2024 13:58 - Güncelleme : 23 Mart 2024 14:03

Her koşulda tam isabet için SUNGUR! ROKETSAN gururlandıran anları paylaştı

Türkiye’nin ilk 'Omuzdan Atılan Hava Savunma Füzesi (MANPADS)' özellikli ROKETSAN üretimi SUNGUR hedefini yerle bir etti.

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr

Uluslararası pazarda savunma sanayide yeni askeri projelerini tanıtan Türkiye, akıllı mühimmat ve füze projelerinde de gelişimini sürdürüyor. ROKETSAN üretimi Türkiye’nin ilk 'Omuzdan Atılan Hava Savunma Füzesi (MANPADS)' olma özelliğine sahip SUNGUR göz doldurdu.

SUNGUR’un sadece kara araçları için değil Bayraktar TB2 ve AKINCI TİHA gibi projelere de entegre edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Her koşulda tam isabet için SUNGUR! ROKETSAN gururlandıran anları paylaştı - 1. Resim

HEDEFİ YERLE BİR ETTİ

Dünyanın en uzun menzilli omuzdan atılan hava savunma füze sistemlerinden biri olan SUNGUR MANPADS’in hedefini vurduğu anlar paylaşıldı.

Her koşulda tam isabet için SUNGUR! ROKETSAN gururlandıran anları paylaştı - 1. Resim

ROKETSAN PAYLAŞTI

ROKETSAN sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

Bu keskin gözler, her koşulda Tam İsabet için! #SUNGUR

-Asimetrik savaş yeteneği
-Gece-gündüz hedef tespiti

▪️8 kilometre menzilli SUNGUR, 14.500 feet irtifaya kadar hava hedeflerini imha edebiliyor.

▪️SUNGUR'un en büyük özelliği ise dünyanın en uzun menzil ve irtifa limitlerine sahip MANPADS'leri arasında bulunması.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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