KAAN'ın rakibi KF-21 üretimde frene bastı! Yarı yarıya düşürüldü

28 Mart 2024 13:25 - Güncelleme : 28 Mart 2024 13:25

''KAAN bizim için sanat!''

''KAAN bizim için sanat!''

Güney Kore'nin KF-21 Boramae savaş uçağı, teknik gizli bilgilerinin çalındığı iddiasının yayılmasından yaklaşık 2 ay sonra yeni bir haberle gündeme geldi.

Kore merkezli Yonhap Haber Ajansı'nın aktardığına göre ülkenin Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA), ek testler gerektiren çeşitli fizibilite çalışmaları konusundaki endişeleri ele almak amacıyla planlanan üretim hedefini yüzde 50 oranına düşürdü.

ÜRETİM HEDEFİ 20'YE DÜŞÜRÜLDÜ

Güney Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri'ne ilk etapta 40 adet KF-21 savaş uçağı teslim edilmesi planlanıyordu ancak bu hedef güncellenerek 20'ye çekildi.

2026'YE KADAR İLK PARTİ TESLİM EDİLECEK

Yeni onaylanan plan kapsamında DAPA, KF-21'in üreticisi "Korea Aerospace Industries Ltd." ile bu yıl yalnızca 20 birim için bir sözleşme imzaladı. Uçağın havadan havaya füze sistemi ve aktif elektronik faz dizinli radar yetenekleri gibi daha ileri testlerin ardından gelecek yıl ilave 20 birim için başka bir anlaşma daha imzalayacak.

Hava Kuvvetleri, ilk KF-21'lerin 2026'nın ikinci yarısında hizmete girmesini ve önde gelen hava savaş uçakları olarak yaşlanan F-4 ve F-5 filosunun yerini almasını bekliyor. Üretim maliyetinin 7,92 trilyon Kore wonu (5,9 milyar dolar) olduğu tahmin ediliyor.

Bir DAPA yetkilisi, savaş uçağının zamanında konuşlandırılmasına olan bağlılığını vurguladı ve aşamalı üretim kararına rağmen 40 birimlik üretim hacminin değişmediğini açıkladı.