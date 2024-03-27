KAAN'ın hiçbir ülkeye verilmeyen rakibine yeni özellik! Tamamen gizlileşiyor, görüntüleri şaşırttı

27 Mart 2024 15:04 - Güncelleme : 27 Mart 2024 15:05

Türkiye’nin 5. Nesil savaş uçağı KAAN ile kıyaslayan ABD’nin hiçbir ülkeye satmadığı F-22 Raptor savaş uçağıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Üretimi durdurulan ve yeni nesil versiyonu geliştirilmekte olan F-22 Raptor yeni gizli harici yakıt depoları ve kanat altı sensör bölmeleriyle ABD Hava Kuvvetleri'ndeki hizmetini devam ettiriyor.

Task_Force23 tarafından X'te yayınlanan bir fotoğrafta görülen F-22 Raptor'un tamamen yeni bir konfigürasyon olduğu iddia edildi. Uçağın Mojave Hava ve Uzay Limanı yakınlarında uçtuğu görüldü. Uzmanlar Edward Hava Kuvvetleri Üssü'nden gelen bir Raptor olduğunu tahmin ediyordu.

Raptor, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Hava Muharebe Komutanlığı başkanı Orgeneral Mark Kelly tarafından iki yıl önce paylaşılan uçağın konsept görüntüsüne benzeyen iki adet Kızılötesi Arama ve Takip (IRST) sistemi muhafaza bölmesi ve iki yakıt deposuyla görüldü.

DAHA DA GİZLİ OLUYOR

Raporlara göre Ocak 2022’de F-22’nin savaş yeteneğini güçlendirmek için harekete geçileceği vurgulanmıştı. Uygun maliyetli ve gizli olacak yeni yakıt tankları ve direkleri alacağı da belirtiliyordu.

MENZİLİ ARTTIRILDI

600 galonluk teknik tanklara sahip F-22 için Hava Kuvvetlerinin 2023 mali yılı bütçe talebinde, USAF'ın hava hakimiyetini sürdürmek için "kritik bir yetenek" olarak tanımladığı ek yakıt tanklarından Düşük Sürtünmeli Tank ve Pilon sistemi (LDTP) talebinden bahsediliyordu. Talebe göre F-22'nin menzili, "ölümcüllük ve hayatta kalma kabiliyetinden" ödün vermeden ekstra tanklar ve direkler ile artırıldı.

Yeni yeteneklerin F-22'lerin gizli kalarak süpersonik uçmasına olanak sağlayacağı uzun süredir tartışılıyor, aynı zamanda "akıllı raf pnömatik teknolojisi" kullanılarak da iyi bir gizlilik olabileceğinden bahsediliyordu.

F-22 HAYALET GİBİ YAKLAŞACAK

F-22'nin harici depolamanın yanı sıra kızılötesi arama ve izleme (IRST) sistemine de sahip olduğu görüldü. Radarları yok eden gizli savaş uçaklarıyla çatışmanın en iyi yollarından biri, düşman uçaklarını tespit etmek için alternatif bir yöntem olan IRST'yi kullanmaktır. IRST ısı izlerini tespit ederek Raptor gibi gizli bir savaş uçağının, radar sinyalleri aracılığıyla varlığını duyurmadan rakip uçakları aramasına olanak tanır.

Geçen yıl ABD Hava Kuvvetleri, bakımları için harcanan paranın NGAD'a aktarılabilmesi için 2024 mali bütçesinin bir parçası olarak 32 adet Blok 20 F-22'nin kullanımdan kaldırılmasını talep etmişti. Block 20 F-22 jetleri, öncelikle eğitim amaçlı tasarlanmış erken üretim modelleridir. ABD Kongresi, ABD Hava Kuvvetlerinin 32 adet eski Block 20 F-22 Raptor'un hurdaya çıkarılması talebini engelledi. Hava Kuvvetleri Satın Alma Şefi Andrew Hunter, "F-22 kritik bir yetenek" dedi.