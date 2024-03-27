Kupa Voley'de şampiyon Halkbank oldu

27 Mart 2024 20:11 - Güncelleme : 27 Mart 2024 20:22

Bursa’da düzenlenen 2024 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley’de Halkbank şampiyon oldu.

TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanan finalde Halkbank, Arkas Spor’u 25-23, 23-25, 26-28 ve 25-23’lük setlerle 3-1 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.

KUPA VE MADALYALAR SAHİBİNİ BULDU

Halkbank’ın şampiyonluğuyla tamamlanan 2024 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley’de madalya, kupa ve ödüller sahiplerini buldu. Final karşılaşmasının en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Halkbank takımından Nimir Abdel-Aziz’e ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti.

AXA Sigorta Kupa Voley’i ikinci olarak tamamlayan Arkas Spor takımına madalyalarını TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz ve AXA Sigorta Çözüm Merkezi Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Can Ulusoy, ikincilik şiltini ise AXA Sigorta Hukuk, Uyum ve Kurumsal Sorumluluk Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Onur Koçkar takdim etti.

AXA Sigorta Kupa Voley’i şampiyon olarak tamamlayan Halkbank takımına madalyalarını TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu ve AXA Sigorta Hasar Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Eray Kangal, kupasını TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile AXA Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Yavuz Ölken takdim etti.

KUPAYI EN ÇOK KAZANAN TAKIM

AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Arkas Spor'u 3-1 yenen Halkbank, 9. şampiyonluğa ulaşarak kupayı en çok kazanan takım ünvanını korudu.

Türkiye Kupası'nı erkeklerde ilk kez 1991-1992 sezonunda kazanan başkent temsilcisi, 1992-1993, 1995-1996, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2017-2018 ve 2022-2023 sezonlarında da ipi göğüsleyen taraf olmayı başardı. Halkbank, bu sezon da kupayı kazanarak, 9. şampiyonluğuna ulaştı.

Halkbank, 1991-1992 ve 1992-1993 sezonlarında iki kez, 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da üç kez arka arkaya kupayı müzesine götürmüştü.

Geçen sezon da kupayı kazanan Halkbank tarihinde üçüncü kez, arka arkaya kupa kazanma başarısı gösterdi.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Okumuş

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Ramazan Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Grozer, Kartev (Ahmet Karataş, Hoag, Halil İbrahim Yücel, Ulaş Onur Topbaşlı)

Halkbank: Matic, Lagumdzija, Ngapeth, Ma'a, Abdel Aziz, Yunus Emre Tayaz (Volkan Done, İzzet Ünver, Doğukan Ulu, Hüseyin Batuhan Duman, Perrin)

Setler: 25-23, 23-25, 26-28, 23-25

Süre: 125 dakika (30, 29, 34, 32)