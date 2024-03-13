13 Mart 2024 13:02 - Güncelleme : 13 Mart 2024 13:03
Çanakkale'deki hortum tedirgin etti
Çanakkale’nin Biga ilçesinde denizde oluşan hortum cep telefonu kameralarına yansıdı.
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında denizde oluşan hortum görenleri tedirgin etti.
Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan hortum, bir süre sonra kayboldu. Öte yandan kentte etkili olan dolu yağışı evlerin bahçelerini beyaza bürüdü.
CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI
Denizde oluşan dev hortum ve dolu yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı