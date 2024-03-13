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13 Mart 2024 13:02 - Güncelleme : 13 Mart 2024 13:03

Çanakkale'deki hortum tedirgin etti

Çanakkale’nin Biga ilçesinde denizde oluşan hortum cep telefonu kameralarına yansıdı.

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çanakkale, Hortum, Dolu Yağışı

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında denizde oluşan hortum görenleri tedirgin etti.

Çanakkale'deki hortum tedirgin etti - 1. Resim

Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan hortum, bir süre sonra kayboldu. Öte yandan kentte etkili olan dolu yağışı evlerin bahçelerini beyaza bürüdü.

Çanakkale'deki hortum tedirgin etti - 2. Resim

CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

Denizde oluşan dev hortum ve dolu yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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