Fatih Sultan Mehmet'ten önce İstanbul'da ilk Ezan bu camiden yükseldi! Ramazanda ziyaretçiler akın etti

18 Mart 2024 15:33 - Güncelleme : 18 Mart 2024 16:45

İstanbul'un fethi Hazreti Muhammed (sav) döneminden beri Müslümanlar için önemli olmuştu. İstanbul bu yüzden İslam orduları tarafından sık sık fethedildi. Bu fetihlerden biri ise 717 yılında yapıldı. Mesleme bin Abdülmelik komutanlığında İstanbul sınırları aşıldı. Ancak tamamen fethedilmedi. Galata Kulesi ve Karaköy civarını alan Mesleme bin Abdülmelik bu sırada rivayetlere göre Arap Camii inşa etti.

İSTANBUL'DA İLK EZAN BU CAMİİ'DEN YÜKSELDİ!

Fatih Sultan Mehmet'ten önce ilk kez Arap Camii'nden ezan sesi yükseldi. Bu kaynaklar Bizans tarihinde yer aldı. Akabinde ise Arap Camii 7 yıl kadar İstanbul’da kalmış olan Arap Müslüman Ordusu burada ibadet yapmış. Ardından Şam'da çıkan isyan sonrası ordu Şam'a döndükten sonra Camii'yi Papaz ve rahipler ele geçirip kilise yapmışlar. Minareyi çan kulesine çevirdiler, ardından 1453 yılına kadar bu yerde Ezan okunmadı.

Fatih Sultan Mehmet hem büyük bir komutan hem de tarih bilgisi yüksek bir komutandı. Ayasofya'dan sonra Fatih Sultan, bu yerin hızla camiiye çevrilmesini emretmiş. Mihrap ve minber ilave edilmiş akabinde Osmanlı tarihi kayıtlara Arap Mescidi olarak eklenmiş.

Arap Camii denilmesinin nedeni ise Şam'da yaptırılan ünlü Emeviye Camii'nin özgün minaresine benzer olmasından kaynaklı bu isim olarak kaydedildi.

AKIN AKIN GELİYORLAR!

Akabinde ise kendi haline terk edilse de İstanbul'da ilk Ezan'ın yükselmesi mahiyetiyle II. Mahmud'un kızı Adile Sultan Cami'yi onardı. Hünkar mahfili, sebil, çeşme, şadırvan gibi ögeler eklendi. Cami sürekli olarak yenilendi. Sürekli olarak yenilenen Camii yakın tarihte ise görünüşünden kaynaklı Gotik Mimara uygun olarak kayıtlara geçti.

Bugünlerde ise Ramazan vesilesiyle Ayasofya'dan sonra en çok ziyaret edilen Camii oldu. Caminin alt kalıntılarında ise Rönesans dönemine ait mozaikler ise tursitlerin ilgisini çekiyor.