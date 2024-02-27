Dünyada eşi benzeri yok, İstanbul'un en 'Gizemli Camisi'! Bir zamanların en büyük zindanıydı

27 Şubat 2024 13:12 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 14:01

Yurt dışından en çok merak edilip ziyaret için gelen turistlerden sonra ilgi odağı haline gelen Yeraltı Camii adeta İstanbul'un gizemli camileri başında yer aldı. Yeraltı Cami'nde bir kapıdan girilip diğerinden çıkılıyor. Çıkış ve giriş yönü tamamen farklı olan bu yer altı camine dair gizemler ise saymakla bitmiyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise Camii'nin Bizans döneminde zindan olarak kullanılmasıydı.

İSTANBUL'UN EN GİZEMLİ CAMİİSİ!

Camii hakkındaki efsaneler 570 yıllarına dayanıyor. Peygamber Efendimiz (sav)'in Hadis-i Şerifin'nde yer alan "İstanbul (Konstantiniyye) muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur" sözü üzerine İslam dünyasında 569 yılından veri İstanbul'un fethi sık sık yapıldı. Her fetih sırasında sahabeler adeta İstanbul sınırlarına akın etti.

İSLAM ORDUSUNDA HAREKETLENME!

O sıralarda Mesleme bin Abdülmelik komutasındaki İslam ordusu İstanbul'u kuşatmak için Galata'nın olduğu yere kadar gelirler. Bu sırada ordunun içinde yer alan sahabelerden biri olan Süfyân bin Uyeyne Bizans'a esir düşer. İşte Dünyada eşi benzeri olmayan camiinin ilk adımı bu süreçte maneviyatla başlar. Çünkü Uveyne, şimdiki Yeraltı Camii olarak geçen bu yerde esir düştükten sonra işkenceye maruz kalarak şehit düşer. Zindan olarak geçen bu yere Bizanslılar tarafından kurşunlanarak kapatılan mahzene gömülür. Vee İstanbul Fatih Sultan Mehmet Tarafından fethedilir.

ZİNDANDAN CAMİYE ÇEVRİLME!

1453 yılında yapılan bu başarı sonrası Birçok kilise Camii'ye çevrilir. Zamanında buraya İslam ordularının geldiğini bilen Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un her karşını arattırır. Ancak şimdi Karaköy taraflarında olan yerlerde Rumların çoğunlukta olması burada herhangi manevi bir yerin olup olmadığı hesaba katılmaz. Taa ki I.Mahmud döneminde Üsküdar'da bazı ulema sınıfına ait maneviyatı yüksek insanlar rüyalarında bu mahzeni görmesiyle gerçekler ortaya çıkar.

RÜYALAR VE SESLERİN GİZEMİ!

Sultan Mahmud yer tespitinden sonra burada İslam ordusuna ait bir sahabenin mezarı olduğunu öğrenince tarihi kitaplar araştırılır ve Süfyân bin Uyeyne'nin Bizans'a esir düştüğünde burada işkenceye maruz kaldığını öğrenir. Sultan Mahmut emir verir ve bu yerin camiye çevrilmesini ister. Öte yandan mezarı da düzelttirir. Bir diğer iddia ise bu yerde yaşayan birçok insan her gece buradan ses geldiğini söylemiş.

Bunun üzerine zabıt kitabında da yer alan şikayetlerden sonra camiye çevrilmesi akabinde sesler ve şikayetler kesilmiş. Ayasofya ve Eyüpsultan'dan da sonra en çok ziyaret edilen cami olur. Yeraltı camisi zindandan camiye çevrilen ilk ve tek camidir. Camii'nin yüksek girişinden sonra yer altına başlayan yolculuk özellikle turistlerin ilgi odağı oldu. Son olarak Japonya ve Güney Koreli turistler buraya akın etmeye başladı.