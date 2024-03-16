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16 Mart 2024 03:51 - Güncelleme : 16 Mart 2024 03:51

İstanbul'da 'yarım ay' hayran bıraktı

İstanbul'da yarım Ay görüntülendi. Sultanahmet Camisi ile birlikte görüntülenen yarım Ay kendine hayran bıraktı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbul, Yarım Ay, Sultanahmet Camii

İstanbul'da tarihi Yarımada'nın üzerinde beliren yarım ay, tarihi mekanlarla birlikte güzel bir görüntü oluşturdu.

Sultanahmet Camisi ile çekilen yarım Ay görüntüsü adeta kendine hayran bıraktı.

İstanbul'da 'yarım ay' hayran bıraktı - 1. Resim

Göğü dolduran muhteşem görüntü, kentin çeşitli noktalarından görüntülendi.

İstanbul'da 'yarım ay' hayran bıraktı - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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