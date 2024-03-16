16 Mart 2024 03:51 - Güncelleme : 16 Mart 2024 03:51
İstanbul'da 'yarım ay' hayran bıraktı
İstanbul'da yarım Ay görüntülendi. Sultanahmet Camisi ile birlikte görüntülenen yarım Ay kendine hayran bıraktı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
İstanbul'da tarihi Yarımada'nın üzerinde beliren yarım ay, tarihi mekanlarla birlikte güzel bir görüntü oluşturdu.
Sultanahmet Camisi ile çekilen yarım Ay görüntüsü adeta kendine hayran bıraktı.
Göğü dolduran muhteşem görüntü, kentin çeşitli noktalarından görüntülendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı