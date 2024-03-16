Tgrt Haber
Haberler>Yaşam>Ramazan fitresi nedir? Fitre ve fidye kimlere verilir? (2024)
16 Mart 2024 13:49 - Güncelleme : 16 Mart 2024 13:53

Ramazan fitresi nedir? Fitre ve fidye kimlere verilir? (2024)

Ramazan ayındaki en önemli konulardan biri de fitre veya fidye olarak geçen malının bir kısmının verilmesidir. Ramazan fitresi olarak geçen malından pay verme hakkında dair merak edilenleri araştırdık. Peki, Ramazan fitresi nedir? Fitre ve fidye kimlere verilir? İşte ayrıntılar...

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com.tr

Ramazan ayında yapılan ibadetlerden biri de malın sağlığın şükrü olan fıtır sadakasıdır. Sadaka-i Fıtır ya da halk arasında fitre olarak geçen sadaka türüdür. Her sene merak edilen konulardan biri de fitrenin miktarıdır. Bu miktarı ise her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen miktar üzerinden ergenliği geçmiş her kişi kendi adına verir. Ergen ev altındakiler ise aileleri tarafından verilir. Mali imkanları yerinde olan kişiler verir. 

RAMAZAN FİTRESİ NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılında kişi başı miktarında 130 lira olduğunu duyurdu. Bu ücret arpa, hurma ve buğdayın Peygamber Efendimiz (sav) zamanında belirlenen orana tekamül eder. Bunun hakkında ise  Prof. Dr. Ramazan Ayvallı (Hadis Ana Bilim Dalı) işte şunları söyledi:

"Hali vakti yerinde olan hesaba malik akil akıllı mali ergenlik çağına gelmiş. Mali imkanları yerinde olan bir Müslümanın vermesi vacip olan bir sadakadır. Buğday ve ondan yarım sağ ihtiyatlı olarak 1.750 gram olarak belirlenir. Değerleri değişebilir. Her sene buğdayın onun arpanın, üzümün, hurmanın fiyatı artıyor o yüzden bedeli değişir."

Ramazan fitresi nedir? Fitre ve fidye kimlere verilir? - 1. Resim

RAMAZAN FİTRESİ KİMLERE VERİLİR?

Fitre maddi durumu kötü olan yardıma muhtaç insanlara verilmesi lazım. Akrabalara eşe dosta verilmesi uygun bulunmaz. Fitre genellikle Kadir Gecesine doğru verilmesinin sevabının yüksek olduğunu vurgularlar. 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...