Oruç tutanların dikkat etmesi gereken detay! Niyet getirilmeden oruç tutulur mu?

14 Mart 2024 13:12 - Güncelleme : 14 Mart 2024 13:28

Namaz kılarken, Kur'an'a başlarken hatta bir işe bile başlarken getirilen niyet hakkında merak edilenleri Prof. Dr. Ramazan Ayvallı açıkladı. 11 ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayında da oruca başlamadan niyet edilir. Ancak vatandaşlar her gün niyet getirip getirmeyeceğini araştırır. Öte yandan orucun kefareti de en çok merak edilen diğer konuların başında gelir.

NİYET GETİRİLMEDEN ORUÇ TUTULUR MU?

Ramazan oruçlarına dair getirilen niyet hakkında Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, hangi zamana kadar geçerli olduğunu anlattı. Ayvallı, orucun akşam güneşi battıktan sonra niyetin başladığını ifade etti. Bu sürecin ise ertesi gün öğleye kadar vakit olduğunu da belirtti. Yani oruç için akşamdan ertesi gün öğle vaktine kadar niyet getirilebilir.

Bunun ise, Ramazan ayı, nafile oruçlarda geçerli olduğunu hatırlattı. Ayvallı, Kefaret ve kaza oruçlarında ise akşam namazından sonra başlar ve imsak vaktine kadar devam eder. Sonrasında ise niyet edilmez. Bir kişi niyet etmezse oruç tutmazsa buna kefaret gerektirilmez" şeklinde konuştu. Bir orucun kefaret olup olmadığına dair de merak edilenleri Prof. Dr. Ramazan Ayvallı daha detaylı ifade etti.

KEFARET ORUÇ NEDİR?

Kefaret oruç ve niyeti hakkında ise Ramazan Ayvallı, altını çizen açıklamalar yaptı. Kefaretin, niyet ettikten sonra bile bile yeme içme, cinsi münasebette bulunma durumlarında tutulması gerekir. Ayvalı, orucun bilerek bozulması durumunda cezasının kefaret olduğunu vurguladı. Kefaret orucunun ise 2 ay yani 61 güne tekamül ettiğini ifade etti.

Ayvallı sözlerine şöyle devam etti: "Mazeret olmadan oruç tutmamak çok büyük günahtır. Buna rağmen niyetlenmemiş eve oruç tutmamış, buna kefaret gerekmez. Çünkü oruca başlamadı ki neyin kefareti tutulacak değil mi? Ben meşru mazeret olmadan orucu terk etmemeli. Meşru mazeret olmadığı halde oruç tutmamışsa, sadece günde gün kaza gerekir, kefaret icap etmez."