Seyahat halindeyken oruç neye göre açılır? Prof. Dr. Ramazan Ayvallı yorumladı

13 Mart 2024 04:35 - Güncelleme : 13 Mart 2024 04:36

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç ile ilgili merak edilen sorulara cevap aranmaya devam ediliyor. TGRT Haber’de namaz, oruç, hac, zekat ve ibadetler hakkında merak edilen soruları cevaplayan Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, Seyahat halindeyken oruç neye göre açılır? sorusuna da açıklık getirdi.

Ayvallı şu şekilde konuştu:

Bulunduğun yere göre iftar yapılmalı. Ben İstanbul'da sahuru yaptım, öyleyse İstanbul şartlarında orucumu açayım diyemeyiz. Bulunduğun mıntıkaya, mahalleye göre orucumuzu açmalıyız.