Namaz kılmayanın orucu kabul olur mu? Prof. Dr. Ramazan Ayvallı yorumladı
Ramazan ayında en çok merak edilen, 'Namaz kılmayanın orucu kabul olur mu?' sorusuna Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, 'Tamamı elde edilemeyen şeyin, tamamı da elden kaçırılmamalıdır' diye cevap verdi.
Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar oruçla ilgili merak ettikleri sorulara cevap arıyor. TGRT Haber'in İftara Doğru programında bir vatandaşın, 'Namazsız oruç tuzsuz yemektir.' sözüne ilişkin Prof. Dr. Ramazan Ayvallı şu şekilde cevap verdi:
Namaz kılmıyorsan oruç da tutma sözü doğru değil. Namazı kılmıyorsun bari orucu tut denmeli. Namaz kılmamak büyük haramdır. Oruç tutmamak da büyük haramdır. Tamamı elde edilemeyen şeyin, tamamı da elden kaçırılmamalıdır. Yani namaz kılmayarak günah işliyor en azından oruç tutarak farzını yerine getirmeli.