Namaz kılmayanın orucu kabul olur mu? Prof. Dr. Ramazan Ayvallı yorumladı

12 Mart 2024 05:58 - Güncelleme : 12 Mart 2024 12:26

Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar oruçla ilgili merak ettikleri sorulara cevap arıyor. TGRT Haber'in İftara Doğru programında bir vatandaşın, 'Namazsız oruç tuzsuz yemektir.' sözüne ilişkin Prof. Dr. Ramazan Ayvallı şu şekilde cevap verdi:

Namaz kılmıyorsan oruç da tutma sözü doğru değil. Namazı kılmıyorsun bari orucu tut denmeli. Namaz kılmamak büyük haramdır. Oruç tutmamak da büyük haramdır. Tamamı elde edilemeyen şeyin, tamamı da elden kaçırılmamalıdır. Yani namaz kılmayarak günah işliyor en azından oruç tutarak farzını yerine getirmeli.