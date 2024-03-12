Tgrt Haber
Haberler>Yaşam>Namaz kılmayanın orucu kabul olur mu? Prof. Dr. Ramazan Ayvallı yorumladı
12 Mart 2024 05:58 - Güncelleme : 12 Mart 2024 12:26

Namaz kılmayanın orucu kabul olur mu? Prof. Dr. Ramazan Ayvallı yorumladı

Ramazan ayında en çok merak edilen, 'Namaz kılmayanın orucu kabul olur mu?' sorusuna Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, 'Tamamı elde edilemeyen şeyin, tamamı da elden kaçırılmamalıdır' diye cevap verdi.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
Ramazan Ayvallı, Namaz, Oruç

Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar oruçla ilgili merak ettikleri sorulara cevap arıyor. TGRT Haber'in İftara Doğru programında bir vatandaşın, 'Namazsız oruç tuzsuz yemektir.' sözüne ilişkin Prof. Dr. Ramazan Ayvallı şu şekilde cevap verdi:

Namaz kılmıyorsan oruç da tutma sözü doğru değil. Namazı kılmıyorsun bari orucu tut denmeli. Namaz kılmamak büyük haramdır. Oruç tutmamak da büyük haramdır. Tamamı elde edilemeyen şeyin, tamamı da elden kaçırılmamalıdır. Yani namaz kılmayarak günah işliyor en azından oruç tutarak farzını yerine getirmeli.

 

 

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...