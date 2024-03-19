Tabanı kararmış ütünün tek çaresi ağrı kesici ilaç!

19 Mart 2024 20:43 - Güncelleme : 19 Mart 2024 20:51

Genellikle bir yere temas ettikten sonra ütülerin alt kısmında kararma meydana gelir. Bu kararma temizlenmeye çalışırken ütü tabanı hasar alır bir dahakine randumanlı bir ütüleme sağlamaz. Ütünün daha sağlıklı kullanımı için çeşitli temizleme yolları olsa da son deney de elde edilen sonuç şaşırttı.

TABANI KARARMIŞ ÜTÜNÜN TEK ÇARESİ AĞRI KESİCİ İLAÇ!

Sosyal medyada yapılan bir deneyde elde edilen sonuç herkesi şaşırttı. Temizlik tutkunu bir sosyal medya fenomeni ağrı kesici ilacı ütünün kararmış tabanına sürdü. Ortaya çıkan sonuca kendisi bile inanamadı. Ağrı kesici ilacın tıpkı bir çamaşır suyu gibi rengi açmakla kalmayıp kararmış yeri çizmeden temizledi.

Ağrı kesici ilacı daha sonra ise ütünün su haznesinden içeri koydu. Üzerine su döküp buhar yaptı. Bu kez ütünün alt kısmındaki deliklerden dışarı çıkan pas kireç karşısında şaşırdı.

Ağrı kesici ilacın içindeki etkin madde olan parasetamol adeta tüm karartıyı çözelti gibi açtı. Ağrı kesici olarak ise fenomen Parol kullandı. Bazı kullanıcılar Parol ilacının yaradığı pratik bilginin muhteşem olduğunun altını çizdi. Öte yandan ağrı kesici solmuş bitkilere de fayda sağlar.