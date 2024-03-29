1 Nisan Pazartesi hastaneler açık mı?

29 Mart 2024 19:17 - Güncelleme : 29 Mart 2024 19:19

31 Mart seçimleri için geri sayım başladı ve vatandaşların merak ettiği bazı konular oldu. Bunlardan bir tanesi ise, yapılacak olan seçimler sonrası 1 Nisan Pazartesi günü hastanelerin açık olup olmayacağı. Detaylar haberimizde!

1 NİSAN HASTANELER AÇIK MI 2024?

Seçimler sonrası hastaneler 1 Nisan Pazartesi günü açık olacak mı? Vatandaşlar, seçim sonrası hastanelerin çalışma durumunu merak ediyor.

KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN

1 Nisan Pazartesi günü, seçimlerde görev alacak olan sandık kurulu başkanları ve bir üyesi idari izinli sayılacak. Bu karar Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu. Kıratlı, yaptığı paylaşımda, seçimlerde görev alacak olan sandık kurulu başkanları ve bir üyesinin, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un ilgili maddelerine göre kamu görevlileri arasından belirlendiğini belirtti.