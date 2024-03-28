1 Nisan seçim tatili mi?

28 Mart 2024 15:15 - Güncelleme : 28 Mart 2024 15:41

Yerel seçimlerin en genç adayı 18, en yaşlı adayı 90 yaşında

Yerel seçimlerin en genç adayı 18, en yaşlı adayı 90 yaşında

Yerel seçim iptal olursa ne zaman yenilenecek?

Yerel seçim iptal olursa ne zaman yenilenecek?

Seçimin yaklaşması ile birlikte özellikle öğrencilerin gündeminde 1 Nisan'ın tatil olup olmadığı yer alıyor. Seçim nedeniyle geçmiş yıllarda okullarda bir günlük tatil uygulaması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre 1 Nisan'da okullar seçim nedeniyle tatil olacak. Detaylar haberimizde...

1 NİSAN SEÇİM TATİLİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla illere gönderilen yazıca yer alan bilgilere göre seçim sonrası eğitim öğretimin hazır hale getirilebilmesi için 1 Nisan Pazartesi günü okullar tatil edilecek.

SEÇİMDEN SONRAKİ GÜN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Üniversitelerde seçimden sonraki günün tatil olup olmayacağı genelde üniversite rektörleri tarafından duyuruluyor. Bu yüzden her öğrencinin kendi üniversite rektörlüğü tarafından yapılan duyuruyu takip etmesi gerekiyor.