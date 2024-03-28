28 Mart 2024 15:15 - Güncelleme : 28 Mart 2024 15:41
1 Nisan seçim tatili mi?
31 Mart 2024 tarihinde Türkiye'de genel seçimler düzenlenecek. Seçimlerin ertesi günü 1 Nisan Pazartesi okulların tatil olup olmadığı ise merak ediliyor. 1 Nisan Pazartesi günü seçim nedeniyle okullar tatili olacak. İşte detaylar...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Seçimin yaklaşması ile birlikte özellikle öğrencilerin gündeminde 1 Nisan'ın tatil olup olmadığı yer alıyor. Seçim nedeniyle geçmiş yıllarda okullarda bir günlük tatil uygulaması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre 1 Nisan'da okullar seçim nedeniyle tatil olacak. Detaylar haberimizde...
1 NİSAN SEÇİM TATİLİ Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla illere gönderilen yazıca yer alan bilgilere göre seçim sonrası eğitim öğretimin hazır hale getirilebilmesi için 1 Nisan Pazartesi günü okullar tatil edilecek.
SEÇİMDEN SONRAKİ GÜN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
Üniversitelerde seçimden sonraki günün tatil olup olmayacağı genelde üniversite rektörleri tarafından duyuruluyor. Bu yüzden her öğrencinin kendi üniversite rektörlüğü tarafından yapılan duyuruyu takip etmesi gerekiyor.
Kaynak: TGRT Haber