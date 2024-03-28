Yerel seçim iptal olursa ne zaman yenilenecek?

28 Mart 2024 09:37 - Güncelleme : 28 Mart 2024 09:46

Türkiye'de 31 Mart 2024 tarihinde yeni bir yerel seçim yapılacak. Seçimlere sayılı günler kala insanlar eğer iptal olursa ne zaman yenileneceğini merak ediyordu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan bilgilere göre Mahalli İdareler Genel Seçimleri iptal edilmesi durumunda 2 Haziran Pazar günü yenilenecek. Detaylar haberimizde...

YEREL SEÇİM İPTAL OLURSA NE ZAMAN YENİLENECEK?

YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre Mahalli İdari Seçimler iptal edilmesi durumunda 2 Haziran Pazar günü tekrar yapılacak. Açıklanan kararda yeniden yapılması gereken seçimlerin bu seçimlerin tekrarı ve devamı niteliğinde olduğu ve sadece oy verme işlemlerinin tekrarlanması gerektiği de vurgulandı.