Seçim sonrası 1 Nisan Pazartesi okullar tatil mi?

27 Mart 2024 21:34 - Güncelleme : 27 Mart 2024 21:36

1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı seçimden sonraki güne denk geldiği için, merak konusu oldu. Detaylar haberimizde!

1 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimi sonrasında, 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yıllarda benzer seçimlerin ardından okullarda bir günlük tatil uygulaması yapıldığı biliniyor.

SEÇİMDEN SONRAKİ GÜN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

1 Nisan Pazartesi günü üniversitelerin tatil olup olmayacağı ise henüz belli değil. Üniversitelerin tatil kararları genellikle ilgili üniversitenin rektörlüklerinden duyurulur. Dolayısıyla, üniversitelerin tatil durumuyla ilgili resmi bir açıklama bekleniyor.