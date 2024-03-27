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27 Mart 2024 21:34 - Güncelleme : 27 Mart 2024 21:36

Seçim sonrası 1 Nisan Pazartesi okullar tatil mi?

Seçim sonrası 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu. Geçmiş yıllarda seçimlerden sonra bir günlük tatil uygulaması yapılırken, bu yılın durumu ne olacak? İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Seçim sonrası 1 Nisan Pazartesi okullar tatil mi?

1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı seçimden sonraki güne denk geldiği için, merak konusu oldu. Detaylar haberimizde!

1 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimi sonrasında, 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yıllarda benzer seçimlerin ardından okullarda bir günlük tatil uygulaması yapıldığı biliniyor.

Seçim sonrası 1 Nisan Pazartesi okullar tatil mi? - 1. Resim

SEÇİMDEN SONRAKİ GÜN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

1 Nisan Pazartesi günü üniversitelerin tatil olup olmayacağı ise henüz belli değil. Üniversitelerin tatil kararları genellikle ilgili üniversitenin rektörlüklerinden duyurulur. Dolayısıyla, üniversitelerin tatil durumuyla ilgili resmi bir açıklama bekleniyor.

Kaynak: TGRT Haber
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