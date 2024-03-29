31 Mart seçim günü kafeler ve AVM'ler kapalı olacak

29 Mart 2024 22:07 - Güncelleme : 29 Mart 2024 22:08

Yaklaşan yerel seçimlerle birlikte, 31 Mart tarihi hem seçmenler hem de işletme sahipleri için önemli bir gün haline geldi. Bu önemli gün öncesinde, seçim gününde açık olup olmayacağı merak edilen kafeler ve AVM'lerle ilgili Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği kısıtlamalar gündemde. Seçim günü kafelerin ve AVM'lerin durumuyla ilgili detaylar netleşti.

SEÇİM GÜNÜ KAFELER VE AVM'LER KAPALI MI?

31 Mart yerel seçim gününde kafeler ve AVM'lerin açık mı yoksa kapalı mı olacağı merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanan seçim günü yasaklarına göre, tüm umumi eğlence mekânları oy verme süreci boyunca hizmet vermeye kapalı olacak. Düğün, nişan ve benzeri eğlence tarzındaki etkinlikler ise 18.00'dan sonra düzenlenebilecek.

LOKANTALARDA YEMEK SERVİSİ DEVAM EDECEK

Seçim günü kafeler ve AVM'ler kapalı olacakken, lokantalarda yemek servisi devam edecek. Yemek hizmeti veren işletmeler, seçmenlerin oy kullanma sürecinde ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Ancak genel olarak tüm kafe ve alışveriş merkezleri seçim günü boyunca kapalı olacaklar. Bu kısıtlamalar, seçim gününün düzenli ve huzurlu geçmesine katkı sağlamayı hedefliyor.