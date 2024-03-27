27 Mart 2024 17:16 - Güncelleme : 27 Mart 2024 17:23
Bayılınca oruç bozulur mu?
En hayırlı aylardan biri olan Ramazan ayında vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında orucu bozan ve bozmayan durumlar yer alıyor. Bu durumlardan en çok merak edileni ise "bayılınca orucun bozulur mu?" sorusu oldu. Bayılınca oruç bozulmaz. İşte detaylar...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Mübarek Ramazan ayına girmemiz ile birlikte nelerin orucu bozduğu veya bozmadığı insanlar tarafından merak edilmeye başladı. Birçok insan bayılmanın orucu bozup bozmadığını merak ediyor. Bayılmak uyumak gibi olduğu için orucu bozmamaktadır. Detaylar haberimizde...
BAYILMAK ORUCU BOZAR MI?
Bayılmak, uyumak gibi olduğundan dolayı uzun veya kısa süreli olsa bile orucu bozmaz.
ORUCU NELER BOZAR?
Orucu bozan şeylerden bazıları şunlardır:
- Astım Spreyi kullanmak
- Buruna kolonya çekmek
- İlaç enjekte edilmesi
- Buruna çekilen suyun ağızdan çıkması
- İsteyerek, zorlayarak ağız dolusu kusmak
Kaynak: TGRT Haber