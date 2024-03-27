Bayılınca oruç bozulur mu?

27 Mart 2024 17:16 - Güncelleme : 27 Mart 2024 17:23

Mübarek Ramazan ayına girmemiz ile birlikte nelerin orucu bozduğu veya bozmadığı insanlar tarafından merak edilmeye başladı. Birçok insan bayılmanın orucu bozup bozmadığını merak ediyor. Bayılmak uyumak gibi olduğu için orucu bozmamaktadır. Detaylar haberimizde...

BAYILMAK ORUCU BOZAR MI?

Bayılmak, uyumak gibi olduğundan dolayı uzun veya kısa süreli olsa bile orucu bozmaz.

ORUCU NELER BOZAR?

Orucu bozan şeylerden bazıları şunlardır: