Cyberpunk 2077 oyunu 30 Mart'ta ücretsiz olacak

26 Mart 2024 18:52 - Güncelleme : 26 Mart 2024 18:56

CD Projekt Red, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S sahiplerine müjdeyi verdi! Cyberpunk 2077, 28 Mart'tan itibaren bir hafta boyunca ücretsiz olarak oynanabilecek. Ancak, deneme süresi sınırlı.

CYBERPUNK 2077 ÜCRETSİZ DENEME SÜRÜMÜ NE ZAMAN?

CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları üzerinde ücretsiz olarak oynanabileceğini duyurdu. 28 Mart Perşembe günü başlayacak etkinlik, 1 Nisan Pazartesi günü sona erecek.

ÜCRETSİZ DENEME SÜRÜMÜ DETAYLARI

Ücretsiz deneme sürümüne erişmek için PlayStation Plus veya Xbox Game Pass gibi aboneliklere ihtiyaç olmayacak. Ancak, oyuncuların toplam oyun süresi 5 saatle sınırlı olacak. Bu kısıtlama, oyuncuların oyunun tamamını deneme şansını engelleyebilir. Ancak Cyberpunk 2077'yi daha önce denememiş veya tekrar oynamak isteyenler için bu bir fırsat olabilir. Ancak, bu deneme sürümü sadece PlayStation 5 ve Xbox Series X/S kullanıcılarına sunulacak.