Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan tarihleri arasında yatırılacak

29 Mart 2024 20:40 - Güncelleme : 29 Mart 2024 20:43

Emekli vatandaşların her yıl merakla beklediği bayram ikramiyesi ödemeleri için tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yılki ödemelerin 2-5 Nisan tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Emeklilerin heyecanla beklediği bu ödemelerle ilgili detaylar haberimizde...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır.” dedi.

EYT'LİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VAR MI?

Zamlı ikramiyeden 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT'liler ile EYT düzenlemesi olmadan da emekliliğe hak kazanan diğer sigortalılar Ramazan Bayramı'nda yararlanacak. Ancak 1 Nisan'dan sonra dilekçe verenler bu yılki Ramazan Bayramı'nda ikramiye alamayacak.