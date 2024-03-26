Epic Games Store mobil mağazası 2024 sonunda yayınlanacak

26 Mart 2024 18:22 - Güncelleme : 26 Mart 2024 18:24

Epic Games Store, milyonlarca oyuncusuyla popülerlik kazanırken mobil mağaza eksikliğini giderecek. Android ve iOS kullanıcıları, yıl sonuna doğru oyun mağazasını cebinde taşıyabilecek. Detaylar haberimizde!

EPIC GAMES STORE MOBİL UYGULAMASI YOLDA: DETAYLAR NELER?

Epic Games Store, dünya genelindeki geniş kullanıcı kitlesiyle önemli bir dijital oyun mağazası konumunda. Ancak mobil platformlarda varlık göstermemesi, eleştiri konusu olmuştu. Şimdi ise Epic Games Store, mobil mağazasını iOS ve Android kullanıcıları için yayınlamaya hazırlanıyor.

EPIC GAMES STORE MOBİL UYGULAMASI ANDROID VE iOS İÇİN YAYINLANACAK

Apple'ın yüksek komisyon talepleri nedeniyle Epic Games Store'un mobil uygulaması, uzun bir süre boyunca iOS platformunda bulunmuyordu. Ancak sonunda, Epic Games Store resmi Twitter hesabından yapılan açıklamayla bu durum değişiyor. Artık oyun mağazası, Android ve iOS kullanıcıları için yayınlanacak. Ancak kesin bir çıkış tarihi verilmese de 2024 yılının sonlarına doğru bu uygulamanın kullanıcılarla buluşması bekleniyor.