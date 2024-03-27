İlk kadın Türk tiyatro sanatçısı Afife Jale'dir

27 Mart 2024 17:09 - Güncelleme : 27 Mart 2024 17:10

Türkiye'de ilk sahneye çıkan ilk kadın Türk tiyatro sanatçısının kim olduğu insanlar tarafından araştırılıyor. Ayrıca insanların merak ettiklerinin arasında ilk kadın Türk tiyatro sanatçısının hangi oyunda rol aldığı da yer aldı. İlk Kadın Türk sanatçı Afife Jale'dir ve Yamalar adlı oyunda rol almıştır. Detaylar haberimizde...

AFİFE JALE KİMDİR?

Afife Jale 1902 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kadıköy ilçesinde doğan ünlü oyuncu İstanbul Kız Sanayi Mektebi'nde eğitim görmüş, Darülbedayi'nin açtığı tiyatro kursu sınavını kazanarak 10 Kasım 1918'de kuruma kabul edilmiştir. İlk olarak 1920 yılında Hüseyin Suat'ın Yamalar adlı tiyatro oyununda rolünde Emel rolü ile sahne almıştır.

Apollon Tiyatrosu'nda sergilenen oyunda 'Jale' takma adıyla sahneye çıkmıştır. Gerçek adı aslında sadece Afifedir. Daha sonra iki ismi de kullanmaya başlamıştır. Ancak o dönemlerde kadın oyuncuların sahneye çıkmasının yasak olmasından dolayı görevine son verildi. Cumhuriyet kurulduktan sonra tekrardan sahnelere dönerek, Alacakaranlık ve Odalık adlı oyunlarda birçok kez rol aldı. 24 Temmuz 1941 tarihinde ise hayatını kaybetti.

İLK TÜRK KADIN TİYATRO SANATÇISI HANGİ OYUNDA OYNADI?

Afife Jale ilk olarak Hüseyin Suat tarafından yazılan dram türündeki Yamalar adlı oyunda rol almıştır.