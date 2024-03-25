Oruçluyken saç boyanır mı?

25 Mart 2024 19:40 - Güncelleme : 25 Mart 2024 19:42

Ramazan ayının gelmesiyle beraber oruç tutanlar, oruç ibadeti sırasında dikkat etmeleri gereken detaylar konusunda araştırmalar yapıyorlar. Oruçluyken saç boyamanın orucu bozup bozmayacağı ise merak konusu oldu. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın saç boyama hükmü...

ORUÇLUYKEN SAÇ BOYANIR MI?

Oruçluyken saç boyamanın orucu bozup bozmayacağı, özellikle kadınlar arasında sıkça araştırılan bir konu. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, oruç ibadetinde temel prensiplerden biri yemek, içmek ve cinsel ilişkiden uzak durmaktır. Ancak saç boyama gibi eylemler orucu bozmaz. Dolayısıyla, saç boyamak oruca herhangi bir etki yapmaz.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre, oruçlu iken saç boyama gibi dış görünümü değiştiren işlemler, orucu bozmaz. Oruç, yemek, içmek ve cinsel ilişkiden uzak durma üzerine kurulu temel prensiplere bağlıdır. Bu nedenle, saç boyama gibi eylemler orucu etkilemez.