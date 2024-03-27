Seçmen kağıtlarını seçmenlere kim verir?

27 Mart 2024 19:15 - Güncelleme : 27 Mart 2024 19:18

Seçmen bilgi kağıdı, seçim takviminde belirlenen tarihler arasında, ilçe seçim kurulları tarafından seçmenlere dağıtılır. Bu kağıtlar, seçmenin oy kullanacağı sandık bilgisini içerir ve seçmenin hangi okul veya binada oy kullanacağını belirler.

SEÇMEN KAĞITLARINI SEÇMENLERE KİM VERİR?

Seçim sürecinde seçmen kağıtlarının dağıtımı oldukça önemlidir. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıklamasına göre, seçimlerde oy kullanmak için seçmen kağıdı zorunlu değildir.

OY VERİRKEN SEÇMEN KAĞIDI GEREKLİ Mİ?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan resmi nitelikteki herhangi bir belgeyle oy kullanabilecek. Dolayısıyla, oy kullanırken seçmen kağıdının getirilmesi şart değildir.