Türkiye'deki Japon bahçesi nerede?

27 Mart 2024 22:15 - Güncelleme : 27 Mart 2024 22:19

Kaman Japon Parkı, Ankara'ya oldukça yakın bir mesafede bulunuyor ve Başkentliler başta olmak üzere Türkiye genelindeki vatandaşların ilgisini çekiyor. Park, Kırşehir'in Kaman ilçesinde konumlanmıştır. Detaylar haberimizde!

TÜRKİYE'DE JAPON BAHÇESİ

Kaman Japon Parkı sadece doğal güzelliklerle değil, aynı zamanda tarihi zenginliklerle de dikkat çekiyor. Park içerisinde Kalehöyük Arkeoloji Müzesi gibi önemli bir kültürel miras da bulunmaktadır. Japonya'nın atmosferini yansıtan bir bahçe düzenine sahiptir. Burada, kiraz, salkım söğüt, elma, erik ve ayva gibi Japon bahçelerine özgü bitki türleri bulunmaktadır.

JAPON BAHÇESİ NEREDE?

Park içerisinde bulunan Kalehöyük, 5 bin yıllık bir tarihe sahip olup ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarmaktadır. Ayrıca, parkta yer alan gölet de ziyaretçiler için huzurlu bir ortam sunmaktadır. Parkın adres bilgileri şu şekilde: Bahçelievler, Çağırkan Yolu, 40300 Çağırkan/Kaman/Kırşehir.