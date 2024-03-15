VALORANT Gece Pazarı ne zaman gelecek? Mart, Nisan 2024

15 Mart 2024 03:42 - Güncelleme : 15 Mart 2024 03:46

Valorant Gece Pazarı, oyuncuların heyecanla beklediği etkinlikler arasında yer alıyor. Riot Games'in indirimli silah kaplamaları sunacağı etkinlik, Mart 2024'te gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak ediliyor. Peki, Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek? Bir sonraki Valorant Gece Pazarı Mart mı Nisan mı? Detaylar haberimizde!

VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN GELECEK? MART 2024

Valorant Gece Pazarı tarihleri, oyuncular tarafından merakla bekleniyor. Genellikle her 2 ayda bir düzenlenen bu etkinlikte indirimli silah kaplamaları satışa sunuluyor. Mart ayında yapılacak etkinlik için heyecan dorukta. Ancak Mart ayında yeni bir Gece Pazarı'nın gelip gelmeyeceği henüz duyurulmadı.

VALORANT GECE PAZARI İÇİN BEKLENTİLER

Oyuncular, Mart 2024'te gerçekleşecek Valorant Gece Pazarı'nda nelerin indirime gireceğini ve hangi yeniliklerin sunulacağını merak ediyorlar. Şubat ayında sona eren önceki etkinlikte 6 silah kaplamasının indirime girmesi bekleniyordu. Mart ayı için de benzer beklentiler öne çıkıyor.

BİR SONRAKİ VALORANT GECE PAZARI NİSAN AYINDA MI?

Son Gece Pazarı 29 Şubat'ta sona erdi ve genellikle her 2 ayda bir düzenlendiği göz önüne alındığında, Mart ayında değil Nisan ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak Riot Games'ten resmi bir duyuru yapılmadığı için kesin tarih belirsizliğini koruyor. Oyuncular, gelecek indirimler için sabırsızlıkla bekliyor.