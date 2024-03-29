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Ramazan Vuslat
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29 Mart 2024 10:26 - Güncelleme : 29 Mart 2024 10:27

Yunanistan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? SON DAKİKA

29 Mart günü sabah saatlerinde Yunanistan'da şiddetli bir sarsıntı hissedildi. Vatandaşları endişelendiren depremin ardından kaç büyüklüğünde olduğu da aratıldı. 6 büyüklüğünde olan depreme dair detaylar haberimizdedir.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Yunanistan&#039;da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? SON DAKİKA

Bugün Yunanistan'ın Moni Adası'nda deprem meydana geldi. 6 büyüklüğünde olan sarsıntı Yunanistan çevrelerinde hissedilirken sarsıntının detayları merak edildi. Nerede olduğu aratılırken son durum da araştırıldı. İşte detaylar...

YUNANİSTAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

29 Mart günü Moni Adası'nda 6 büyüklüğünde deprem oldu.

 

Kaynak: TGRT Haber
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