Alperen Şengün'e dev teklif! 5 yıllık sözleşmeye imza atacak

14 Mart 2024 15:55 - Güncelleme : 14 Mart 2024 16:04

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Rockets, NBA'deki 3. sezonunu tamamlamak üzere olan 21 yaşındaki Alperen Şengün'e yeni sözleşme önermeye hazırlanıyor.

HOUSTON ROCKETS ALPEREN ŞENGÜN'DEN ÇOK MEMNUN

Teksas ekibi 2021 draftında Oklahoma Thunders tarafından ilk tur 16. sırada seçildikten sonra iki tur hakkı karşılığında takasla kadrosuna kattığı Alperen Şengün'ün 3 yıllık performansından çok memnun.

Yeni bir yapılanma içine giren Houston Rockets, gelecek planlarında Alperen Şengün'e önemli bir rol vermek istiyor.

KARİYER REKORU KIRDI, TARİHE GEÇTİ!

2.11 metre boyundaki yıldız basketbolcumuz, bu sezon çıktığı 63 maçta 21,1 sayı (%53,7), 9,3 ribaund ve 5 asist ortalamalarıyla takım rekorunu kırdı.

Alperen, Houston Rockets'ın San Antonio Spurs'ü 114-101 yendiği maçta 45 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Milli basketbolcu NBA'de bir maçta en çok sayı atan Türk basketbolcu olarak Mehmet Okur'u geride bırakarak tarihe geçti.

225 MİLYON DOLARLIK 5 YILLIK SÖZLEŞME

Shams Charania'nın haberine göre; Houston Rockets, milli basketbolcumuz Alperen Şengün'e 5 yıllık 225 milyon dolarlık "maksimum" sözleşme önermeye hazırlanıyor.

21 yaşındaki yıldız basketbolcunun Houston Rockets ile gelecek yıl da sözleşmesi bulunuyor.

Rockets'ın yeni sözleşme teklifi 2025-26 sezonundan itibaren geçerli olacak.