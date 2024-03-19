Anadolu Efes, Olympiakos'u devirdi

19 Mart 2024 22:44 - Güncelleme : 19 Mart 2024 22:50

THY EuroLeague’in 30. haftasında A. Efes, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiacos’u 85-72’lik skorla mağlup etti.

Bu galibiyetle Anadolu Efes, 13. galibiyetini alarak Play-In iddiasını sürdürdü.

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, bitime 4 saniye kala hakemin üzerine yürümesi ve itirazları nedeniyle müsabakadan diskalifiye edildi.

LARKİN'DEN 15 SAYI

Anadolu Efes'in en skorer oyuncusu 15 sayı, 2 ribaund, 6 asist ve 3 top kaybıyla Shane Larkin oldu.

Temsilcimizde Rodrigue Beaubois 11, Elijah Bryant 10, Will Clyburn 14, Darius Thompson 3, Tibor Pleiss 9, Ercan Osmani 5, Derek Willis 13 ve Tyrique Jones 2 sayı ile galibiyete katkıda bulundu.

MAÇTAN İSTATİSTİKLER

Hakemler: Ilija Belosevic, Milan Nedovic, Alberto Baena

Anadolu Efes: Larkin 15, Beaubois 11, Bryant 10, Clyburn 14, Thompson 3, Pleiss 9, Hollatz, Ercan Osmani 5, Oturu 3, Daum, Willis 13, Jones 2

Başantrenör: Tomislav Mijatovac

Olympiacos: Walkup 2, Williams-Goss 3, Wright 6, Canaan 11, Larentzakis 3, Fall 14, Papanikolaou 12, Brazdeikis, Peters 19, Petrusev 2, Sikma, McKissic

Başantrenör: Georgios Bartzokas

1. Periyot: 26-21 (A. Efes lehine)

Devre: 48-37 (A. Efes lehine)

3. Periyot: 66-61 (A. Efes lehine)