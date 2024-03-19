Anadolu Efes, Olympiakos'u devirdi
THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Anadolu Efes, sahasında Yunan ekibi Olympiakos'u mağlup etti
THY EuroLeague’in 30. haftasında A. Efes, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiacos’u 85-72’lik skorla mağlup etti.
Bu galibiyetle Anadolu Efes, 13. galibiyetini alarak Play-In iddiasını sürdürdü.
Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, bitime 4 saniye kala hakemin üzerine yürümesi ve itirazları nedeniyle müsabakadan diskalifiye edildi.
LARKİN'DEN 15 SAYI
Anadolu Efes'in en skorer oyuncusu 15 sayı, 2 ribaund, 6 asist ve 3 top kaybıyla Shane Larkin oldu.
Temsilcimizde Rodrigue Beaubois 11, Elijah Bryant 10, Will Clyburn 14, Darius Thompson 3, Tibor Pleiss 9, Ercan Osmani 5, Derek Willis 13 ve Tyrique Jones 2 sayı ile galibiyete katkıda bulundu.
MAÇTAN İSTATİSTİKLER
Hakemler: Ilija Belosevic, Milan Nedovic, Alberto Baena
Anadolu Efes: Larkin 15, Beaubois 11, Bryant 10, Clyburn 14, Thompson 3, Pleiss 9, Hollatz, Ercan Osmani 5, Oturu 3, Daum, Willis 13, Jones 2
Başantrenör: Tomislav Mijatovac
Olympiacos: Walkup 2, Williams-Goss 3, Wright 6, Canaan 11, Larentzakis 3, Fall 14, Papanikolaou 12, Brazdeikis, Peters 19, Petrusev 2, Sikma, McKissic
Başantrenör: Georgios Bartzokas
1. Periyot: 26-21 (A. Efes lehine)
Devre: 48-37 (A. Efes lehine)
3. Periyot: 66-61 (A. Efes lehine)