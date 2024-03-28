AK Parti Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı Memiş Çelik'in hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 20:39 - Güncelleme : 28 Mart 2024 20:42

AK Parti Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Memiş Çelik'in hayatı hakkında olan araştırmalar yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte arttı. İnsanlar nereli ve kaç yaşında olduğunu merak ediyor. İşte hayatına dair bilgiler...

MEMİŞ ÇELİK KİMDİR?

Memiş Çelik, 1970 yılında Devekovan kasabasında dünyaya geldi. İlköğrenimini Devekovan İlkokulu'nda tamamladıktan sonra lise eğitimini Şereflikoçhisar İmam Hatip Lisesi'nde aldı. Aksaray Üniversitesi Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu'ndan yerel yönetimler bölümünden mezun olan Çelik, ardından lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı.

Siyasete olan ilgisiyle AK Parti'nin kuruluşundan itibaren aktif olarak görev aldı. 2001 yılında AK Parti Şereflikoçhisar ilçe kurucular kurulunda yer aldı. 2004 yerel seçimlerinde Ankara il genel meclis üyeliğine seçilerek siyasi kariyerine başladı.

2009 yılında Devekovan Belediye Başkanlığı görevine getirildi. 2014-2015 yıllarında AK Parti Şereflikoçhisar ilçe başkanlığı, 2015-2018 yıllarında ise AK Parti Ankara il disiplin kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den Şereflikoçhisar Belediye Başkanı seçildi.