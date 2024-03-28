AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan adayı Mustafa Candaroğlu'nun hayatına dair bilgiler

28 Mart 2024 10:09 - Güncelleme : 28 Mart 2024 10:28

Yerel seçim ile beraber aday olan isimler de gündemde yerini almaya başladı. Adını sıklıkla duyduğumuz kişiler arasında olan Mustafa Candaroğlu'nun kim olduğu da merak konusu oldu. Kimdir, kaç yaşında gibi sorular da araştırılıyor. İşte hayatı...

MUSTAFA CANDAROĞLU KİMDİR?

5 Aralık 1984 yılında Arnavutköy'de dünyaya geldi. 1996 senesinde Boğazköy İlkokulu’nda eğitim gördükten sonra Asfa Ortaokulu’nda eğitimini tamamladı. 2002 senesinde Sultan Fatih Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi’de lisans eğitimini bitirdi. Vatani görevini Kayseri Bölge Jandarma Komutanlığı’nda kısa dönem olarak yapmıştır. Askerlik döneminin ardından ise İbni Haldun Üniversitesi Eğitim Kurumları İşletmeciliği alanında yüksek lisansını tamamladı.

Arnavutköy Kastamonulular Dernek Başkan Yardımcılığı, Arnavutköy Spor Kulübü ve Arnavutköy Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurullarında yer aldıktan sonra 2004 senesinde Kıbrıs ÜNİAK Yönetim Kurulunda yer aldı. 2008 senesinde Arnavutköy Belde Gençlik Kollarında yer aldıktan sonra 2009 yılında Ana Kademe İlçe Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, 2011 Ana Kademe İlçe Yönetim kurulu Üyesi, 2013 Ana Kademe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak AR-GE ve Yerel Yönetimlerden sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı yapmıştır.

2018 ve 2020 senelerinde yapılan kongrelerde İlçe Başkanı seçilmiştir.

EVLİ Mİ?

Candaroğlu, evli 3 çocuk babasıdır.