AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın'ın hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 13:09 - Güncelleme : 28 Mart 2024 13:14

Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz kişiler arasında olan Murat Aydın hakkında kaç yaşında ve nereli sorularına cevap aranıyor. Yerel seçime kısa süre kalmasıyla beraber AK Parti'nin Beykoz Belediye Başkan adayı da gündemde yer aldı.

MURAT AYDIN KİMDİR?

1960 senesinde Giresun'da dünyaya geldi. 1980 senesinde İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden 1985 senesinde mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü’nde “Yerel Yönetimlerde Farklı Yaklaşımlar ve Sosyal Belediyecilik Uygulamaları” konulu teziyle yüksek lisans yapmıştır.

1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerini kazanarak, 3 tanesi AK Parti’den olmak üzere 4 defa Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevine seçilmiştir. 2019 yerel seçimlerinde de Beykoz Belediye Başkanı olarak seçildi.

EVLİ Mİ?

Murat Aydın, evli ve 2çocuk babasıdır.