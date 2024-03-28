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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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28 Mart 2024 14:26 - Güncelleme : 28 Mart 2024 14:32

AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan adayı Ahmet Poyraz hakkında bilgiler

Gündemde yer alan isimlerden bir tanesi olan Ahmet Poyraz'ın hangi görevlerde bulunduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu merak edilenler arasında yer alıyor. Seçime kısa süre kalmasıyla beraber vatandaşlar adayların hayatlarında dair bilgileri araştırmakta. İşte detaylar...

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan adayı Ahmet Poyraz hakkında bilgiler

Vatandaşların en sık araştırdıkları arasında Ahmet Poyraz yer alırken kaç yaşında ve nereli olduğu da merak konusu oldu. 31 Mart yerel seçimlerinde aday olan Poyraz hakkında kimdir sorusu araştırılıyor. Hayatı ve biyografisi...

AHMET POYRAZ KİMDİR?

1964 senesinde Rize'de dünyaya geldi. İlk ve ortaokul eğitimlerini İstanbul'da tamamlayan Poyraz, lise eğitimini Rize'de bitirdi. Yüksek lisansını ise yurtdışında yapmıştır. Mezun olmasının ardından dedesinin kurduğu şirkette yöneticilik yapmıştır. Aile şirketinde çalışmasının ardından siyasi hayatına 2003 senesinde AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı olarak başladı. Bir süre bu görevi yürüttükten sonra 2008 senesinde Çekmeköy Belediye Başkanlığı için görevinden ayrıldı. 2009 yerel seçimlerinde kurucu Çekmeköy Belediye Başkanı oldu ve 2014-2019 yerel seçimlerinde de seçimi kazandı.

AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan adayı Ahmet Poyraz hakkında bilgiler - 1. Resim

EVLİ Mİ?

Evli ve 3 çocuk sahibidir.

Kaynak: TGRT Haber
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