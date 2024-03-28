AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan adayı Ahmet Poyraz hakkında bilgiler

28 Mart 2024 14:26 - Güncelleme : 28 Mart 2024 14:32

Vatandaşların en sık araştırdıkları arasında Ahmet Poyraz yer alırken kaç yaşında ve nereli olduğu da merak konusu oldu. 31 Mart yerel seçimlerinde aday olan Poyraz hakkında kimdir sorusu araştırılıyor. Hayatı ve biyografisi...

AHMET POYRAZ KİMDİR?

1964 senesinde Rize'de dünyaya geldi. İlk ve ortaokul eğitimlerini İstanbul'da tamamlayan Poyraz, lise eğitimini Rize'de bitirdi. Yüksek lisansını ise yurtdışında yapmıştır. Mezun olmasının ardından dedesinin kurduğu şirkette yöneticilik yapmıştır. Aile şirketinde çalışmasının ardından siyasi hayatına 2003 senesinde AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı olarak başladı. Bir süre bu görevi yürüttükten sonra 2008 senesinde Çekmeköy Belediye Başkanlığı için görevinden ayrıldı. 2009 yerel seçimlerinde kurucu Çekmeköy Belediye Başkanı oldu ve 2014-2019 yerel seçimlerinde de seçimi kazandı.

EVLİ Mİ?

Evli ve 3 çocuk sahibidir.