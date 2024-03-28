AK Parti Esenler Belediye Başkan adayı Tevfik Göksu'nun hayatına dair bilgiler

28 Mart 2024 14:36 - Güncelleme : 28 Mart 2024 14:42

Yerel seçime az bir süre kala adayların hayatı merak konusu oldu. Arama motorlarında en sık aratılanlar arasında ise Tevfik Göksu yer aldı. Vatandaşlar Göksu ile ilgili kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorulara cevap aramakta.

TEVFİK GÖKSU KİMDİR?

1966 yılında Adıyaman'da dünyaya gelmiştir. İlkokul eğitimini Gölbaşı'nda tamamlarken lise eğitimini Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi'nde bitirdi. 1990 senesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde ise doktorasını tamamladı.

Refah Partisi ve Fazilet Partisi İstanbul il başkan yardımcısı olarak görev alarak siyasi hayatına başlayan Göksu, Millî Gençlik Vakfı İstanbul il kuruculuğu ve Marmara bölge başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 1992 yılında 2000 senesinde kadar Bağcılar Belediye Başkan Danışmanlığı yaptı. 2009 yerel seçimlerinde AK Parti Esenler Belediye Başkan adayı olarak gösterildi ve seçildi. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde tekrar aday gösterildi ve seçimi kazandı. 2019 yerel seçimlerinde ise %65,48 oy oranı ile tekrar kazandı.