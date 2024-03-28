AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan'ın hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 15:33 - Güncelleme : 28 Mart 2024 15:38

Yerel seçime az bir süre kala vatandaşlar Mehmet Ergün Turan'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise Turan'ın hayatı ve biyografisi yer aldı. İşte detaylar...

MEHMET ERGÜN TURAN KİMDİR?

1967 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Trabzonlu olan Turan, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 1999-2005 aralığında Güngören Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İmar Komisyonu Üyeliği ve Başkanlığı ile İBB Encümen Üyeliği yapmıştır.

2007- 2009 yıllarında İBB Meclisi 2. Başkan Vekilliği görevinin ardından 2009-2014 aralığında İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini yerine getirdi. 18 Nisan 2014 yılında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na atanmıştır. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde Ak Parti’den Fatih Belediye Başkanı seçilmiştir.

EVLİ Mİ?

Mehmet Ergün Turan, evli ve dört çocuk babasıdır.