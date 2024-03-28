AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Hasan Tahsin Usta hakkında bilgiler

28 Mart 2024 16:02 - Güncelleme : 28 Mart 2024 16:04

31 Mart günü Türkiye sandığa gidiyor. Partilerin adaylarının hayatı araştırılırken Hasan Tahsin Usta da gündemde yer aldı. Arama motorlarında kimdir ve kaç yaşında sorusu araştırılırken biyografisini haberimizde derledik.

HASAN TAHSİN USTA KİMDİR?

4 Ekim 1959 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. 2014 yerel seçimlerinde İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı seçilmiştir. Harita Yüksek Mühendisi olan Usta, ilk ve ortaokul eğitimini Trabzon'da tamamlamıştır. 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünü bitirdi ve 2012 yılında Okan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Dönüşüm alanında yüksek lisans yaptı.

Gaziosmanpaşa Refah Partisi ve Fazilet Partisi’nde İlçe Başkanlığı görevlerini yapan Usta, 1994- 1999 aralığında Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyon Başkanlığı yapmıştır. 1999-2003 aralığında ise İstanbul İl Genel Meclisi Bayındırlık Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti Grup Başkan Yardımcılığı görevlerini yerine getirdi.