AK Parti Güngören Belediye Başkan adayı Bünyamin Demir'in hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 16:16 - Güncelleme : 28 Mart 2024 16:17

Vatandaşların en sık araştırdıkları arasında Bünyamin Demir yer aldı. AK Parti'nin Güngören Belediye Başkan adayı olan isim ile ilgili kaç yaşında, nereli soruları araştırılırken hangi görevleri yerine getirdiği de merak konusu oldu.

BÜNYAMİN DEMİR KİMDİR?

1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Trabzonlu olan Demir, eğitim hayatına Almanya'da başladı. Ortaokul ve lise eğitimlerini ise Güngören Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nde tamamladı. 2004 senesinde Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra mimarlık mesleğine devam etti. 2006 senesinde yüksek lisans, 2010 senesinde doktora derecesini tamamlayan Demir, Almanca, orta düzeyde Arapça ve İngilizce bilmektedir.

2008 yılında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları’nda yer alan isim birçok görevde yer aldı. 2010-2014 dönemlerinde yerel seçim, genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görev almıştır. 2014-2018 aralığında AK Parti MKYK yedek üyeliği yaptı. 6 Mayıs 2009 yılında kurulan Medhal İlmi Araştırma Derneğinin başkanlık görevini ve Medhal Hizmet ve Dayanışma Kooperatifinin kurucularındandır.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Güngören Belediye Başkanlığı'na seçilmiştir.