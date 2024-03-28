AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı İsmail Çiftçioğlu kimdir?

28 Mart 2024 23:04 - Güncelleme : 28 Mart 2024 23:12

Son zamanlarda en sık araştırılanlar arasında yer alan AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı hakkında kimdir sorusu gündemde yer aldı. Seçime az bir süre kala arama motorlarında İsmail Çiftçioğlu'nun hayatına dair merak edilenler araştırıldı.

İSMAİL ÇİFTÇİOĞLU KİMDİR?

7 Kasım 1990 yılında dünyaya geldi. 2008 senesinde Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni kazanmıştır. MÜSİAD ve TOBB İzmir Genç Girişimciler Kurulu gibi kuruluşlarda yöneticilik yaptı. Siyasi kariyerine AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları’nda başladı. 2018 senesinde AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı’na seçildi. 2021 senesinden itibaren AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Çiftçioğlu, Karşıyaka Spor Kulübü’nün üyesidir. Evli ve 2 çocuk sahibidir.