AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Galip Atar hakkında bilgiler

28 Mart 2024 22:29 - Güncelleme : 28 Mart 2024 22:35

Gündemde yer alan kişiler arasında olan Galip Atar hakkında merak edilenler arasında nereli, kaç yaşında soruları yer aldı. Arama motorlarında en sık aratılan isimlerden biri olan Atar hakkında...

GALİP ATAR KİMDİR?

1976 yılında Kemalpaşa'da dünyaya geldi. Uzun yıllardır esnaflık yapan Atar, evlidir ve 2 çocuk sahibidir. Enerji sektöründe olan aile şirketini üçüncü kuşak olarak devam ettirmektedir. Sporcu olarak da hayatına devam ediyor ve 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan adayı oldu.