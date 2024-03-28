28 Mart 2024 22:03 - Güncelleme : 28 Mart 2024 22:11
AK Parti Kınık Belediye Başkan adayı Sami Mollaahmet'in hayatı ve biyografisi
İsmini sıklıkla duyduğumuz kişiler arasında yer alan Sami Mollaahmet hakkında araştırılanlar kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları oldu. Vatandaşın gündeminde yer alan adayın hayatına dair bilgiler...
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Son zamanlarda sıklıkla karşılaştığımız isimler arasında olan Sami Mollaahmet'in hayatı araştırılıyor. Yerel seçime kısa süre kala kimdir, nereli sorularına cevap aranırken detayları sizler için derledik.
SAMİ MOLLAAHMET KİMDİR?
1974 senesinde İskeçe'de dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini Kınık'ta tamamlamıştır. 1995-1996 yılları aralığında vatani görevini yerine getirdi. 1997 senesinden sonra tarımsal sulama sektöründe esnaf olan Mollaahmet, 20009 yerel seçiminde AK Parti Kınık Belediyesi Meclis Üyeliğine seçildi. 2009 senesinden beridir AK Parti Kınık İlçe Başkanlığı görevini yerine getirmiştir.
EVLİ Mİ?
Evli ve iki çocuk sahibidir.
Kaynak: TGRT Haber