AK Parti Ödemiş Belediye Başkan adayı Ali Hadim hakkında bilgiler

28 Mart 2024 20:31 - Güncelleme : 28 Mart 2024 20:39

Son zamanlarda gündemde yer alan isimler arasında olan Ali Hadim'in hayatı araştırılıyor. AK Parti'nin Ödemiş Belediye Başkan adayı olan Hadim ile ilgili araştırılan soruların cevabı haberimizdedir...

ALİ HADİM KİMDİR?

1965 yılında Ödemiş'te dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Ödemiş'te tamamlamıştır. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Hadim, evli ve 2 çocuk sahibidir. 2002 yılında 2007 yılına kadar Teşkilat Başkanlığı yapmıştır. 2007-2015 yılları aralığında İlçe Başkanı olarak görev almıştır.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Ödemiş Belediye Başkanı adayı oldu.