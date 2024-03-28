AK Parti Şişli Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel hayatına dair bilgiler

28 Mart 2024 12:06 - Güncelleme : 28 Mart 2024 12:23

31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala AK Parti'nin Şişli Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel insanlar tarafından araştırılmaya başlandı. İnsanlar Gökhan Yüksel'in hayatını ve kariyerini merak ediyor. Detaylar, haberimizde...

GÖKHAN YÜKSEL KİDMİR?

Gökhan Yüksel 1976 yılında İstanbul'un Şişli ilçesinde dünyaya geldi. İSTEK Kemal Atatürk Lisesi'nde eğitim gören Gökhan Yüksel Maltepe Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun olmuştur. Ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü ve Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünde de eğitim almıştır. Mimar olan ve İyi derecede İngilizce bilen isim birçok sivil toplum kuruluşunda görev almıştır. Ayrıca hem amatör hem de profesyonel olarak futbol oynamıştır.

Siyasi kariyerinde ise AK Parti'de İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İlçe Başkan Yardımcılığı, Belediye Meclis Üyeliği ve İlçe Başkanlığı gibi görevler yapmıştır. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise İstanbul Şişli Belediye Başkan adayı olmuştur.

GÖKHAN YÜKSEL EVLİ Mİ?

Gökhan Yüksel evli ve iki çocuk babasıdır.

GÖKHAN YÜKSEL ASLEN NERELİ?

Gökhan Yüksel aslen Kastamonuludur.