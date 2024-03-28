AK Parti Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 11:37 - Güncelleme : 28 Mart 2024 11:52

AK Parti'den 2009 tarihinden beri Tuzla Belediye Başkanı olarak seçilen Şadi Yazıcı tekrardan aday oldu. Birçok insan başarılı siyasetçinin hayatını ve kariyerini merak ediyor. İşte hayatı ve biyografisi...

ŞADİ YAZICI KİMDİR?

Şadi Yazıcı 1971 yılında Erzurum'da dünyaya gelmiştir. 1974 yılında İstanbul'un Kartal ilçesine yerleşen Şadi Yazıcı ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamlamıştır. 1987 yılında ise liseyi bitirdikten sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanmıştır. Buradan mezun olup doktor olarak meslek hayatına devam etmiştir. 1997 yılında ise Tuzla'da kurduğu Tuzla Teşhis ve Tedavi Merkezi ile özel sektöre geçmiştir. Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş çalışmalarında yer almıştır. Siyaset hayatına ise İstanbul Tuzla Kurucu İlçe Başkanı olarak adım atmıştır.

7 yıl boyunca AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı görevini sürdürdükten sonra 26 Ekim 2008 tarihinde yapılan ilçe kongresinde aday olmayarak görevini başka birine bırakmıştır. Yöneticilik alanında yazmış olduğu iki ödüllü makalesi bulunan Dr. Şadi Yazıcı 2009 seçimlerinde AK Parti'den Tuzla Belediye Başkan adayı olarak seçimi kazanmıştır. 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde de aday olarak günümüze kadar görevini sürdürmeye devam etmiştir. 'İnsanın Teknolojik Yalnızlığı', 'Demokrasinin Kısa Tarihi' ve 'demokrasi'nin Çok Kısa Tarihi' isimli üç adet yayınlanmış kitabı bulunan Şadi Yazıcı 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde tekrardan Belediye Başkanı olarak aday olmuştur.

ŞADİ YAZICI EVLİ Mİ?

Şadi Yazıcı 1998 yılında evlenmiş ve iki çocuk sahibidir.