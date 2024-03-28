AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım'ın hayatına dair bilgiler

28 Mart 2024 11:21 - Güncelleme : 28 Mart 2024 11:35

31 Mart 2024 yerel seçimlerine kısa süre kala AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım'ın kim, kaç yaşında olduğu merak edilenler arasında yer aldı. İsmet Yıldırım'ın hayatı ve kariyer haberimizde...

İSMET YILDIRIM KİMDİR?

İsmet Yıldırım 1960 yılında İstanbul'un Ümraniye ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Ümraniye'de okuduktan sonra Bakırköy'de liseyi bitirdi. 1982 yılına gelindiğinde Yıldız Teknik Üniversitesi'nden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. İsmet Yıldırım mezun olduktan sonra aile şirketinde müteahhitlik yapmaya başladı. Birçok konut ve tesisin yapımını gerçekleştirdi ve aynı zamanda meslek kuruluşlarında ve sivil toplum örgütlerinde görev aldı. 1999 yılına gelindiğinde ise İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KİPTAŞ) genel müdürü olarak atandı. Görev süresin boyunca İstanbul'un çeşitli semtlerinde teknik donatı alanları, camiler, okullar ve çarşılar yapmıştır. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığı projelerden olan 'Süleymaniye Projesi'nin de inşasına başlamıştır. İsmet Yıldırım İngilizce dilini bilmektedir.

İSMET YILDIRIM EVLİ Mİ?

İsmet Yıldırım evli ve iki çocuk babasıdır.