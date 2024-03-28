AKP Şile Belediye Başkan adayı İlhan Ocaklı hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 12:10 - Güncelleme : 28 Mart 2024 12:26

Yerel seçimler az bir süre kala AKP Şile Belediye Başkan adayı İlhan Ocaklı'nın hayatına dair merak edilenler artmaya başladı. Birçok vatandaşlar araştırma yapıyor. Detaylar haberimizdedir.

İLHAN OCAKLI KİMDİR?

İlhan Ocaklı 1972 ylında Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dünyaya geldi. İlköğretimini burada tamamladıktan sonra orta ve lise öğretimini Adapazarı Teknik Endüstri Meslek Lisesi'nde gördü. Üniversiteyi ise yurtdışında okuyan İlhan Ocaklı, Almaata İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. İkinci üniversiteyi ise Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı.

2004 yılına gelindiğinde yerel seçimlerde Şile Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. 2007 yılında ise seçimlerde Şile SKM Başkanlığı ve İlçe Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanlığı gibi görevler yaptı. 2009 yerel seçimlerinde ise SKM Başkanlığı ve sonrasında Vekil İlçe Başkanı görevlerini sürdürdü.

İlhan Ocaklı, Şile'yi Ak Parti'nin İstanbul'da en yüksek üye oranına sahip ilçesi yaptı. 2009 yılında ise Şile İlçe Başkanlığı görevine atandı. 2011 yılında 4. AK Parti İlçe Kongresi, 2014'te 5. AK Parti İlçe Kongresi ve 2018 yılında da 6. AK Parti İlçe Kongresinde seçilerek görevine devam etti. 2019 yerel seçimlerinde ise yüzde 54,37 oy alarak Şile Belediye Başkanı olarak seçildi. İlhan Ocaklı 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de AK Parti Şile Belediye Başkanı olarak gösterildi.

İLHAN OCAKLI EVLİ Mİ?

İlhan Ocaklı evli ve üç çocuk babasıdır.