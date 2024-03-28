CHP İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık kimdir? Hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 18:01 - Güncelleme : 28 Mart 2024 18:16

52 yaşında olan Mehmet Murat Çalık’ın hayatı araştırılıyor. Belediye Başkan Adayının hayatına dair detaylar haberimizde. Mehmet Murat Çarlı’nın vaatleri neler?

MEHMET MURAT ÇALIK KİMDİR?

1972 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde doğan Çalık ilköğretim ve ortaöğretimini Trabzon Maçka’da geçirdi. Lise eğitimini Trabzon Lisesi’nde tamamlamıştır. Üniversite hayatı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünü kazanmasıyla başladı.

2019 yılında yerel seçimlerde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi.

Beylikdüzü’ne Vaatleri

Projelerini açıklayan Çalık, Gözlem evi ve Fizik Parkı, Yakın Tarih Müzesi, Yaşam Vadisi 3 ve 4.Etabı, Kapalı Pazar alanları Projelerinin olduğunu belirtti.